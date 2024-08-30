Петербургский храм отказался комментировать падение иконы на мальчика

Фото: vk.com/hram_na_gore

Представитель Спасо-Парголовского храма Санкт-Петербурга в беседе с "Газетой.ру" не стал комментировать информацию о падении иконы Спаса Нерукотворного на голову 12-летнего мальчика.

"Все, что связано с несовершеннолетними, – никаких комментариев быть не может. Только к родителям. Тем более вопросы медицинской тайны", – отметили там.

На вопрос о падении иконы в храме предложили посмотреть видео на Rutube, в котором известный священник Димитрий Смирнов, умерший в 2020 году, объясняет, что образы необходимо качественно закреплять. Видео за год посмотрели 126 человек.

Между тем ряд телеграм-каналов со ссылкой на мать пострадавшего сообщали, что инцидент произошел во время богослужения. После этого у мальчика якобы нашли открытую черепно-мозговую травму, легкое повреждение мозга и другие травмы.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против блогера, который во время прямого эфира растоптал христианский крест. Следователи расценили его действия как оскорбление чувств верующих.

