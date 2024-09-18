ГД одобрила в I чтении увеличение штрафа за отказ водителя остановиться до 10 тысяч рублей

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предлагает увеличить от 7 до 10 тысяч рублей штраф за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.

За повторное нарушение водителя могут лишить прав на срок до 6 месяцев. Сейчас за невыполнение законного требования сотрудника МВД, таможни и иного лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, грозит от 500 до 800 рублей штрафа.

Ранее депутаты ГД предложили ввести 50% скидку при уплате штрафа за неоплату парковки. По словам парламентариев, многочисленные штрафы объясняются малым промежутком времени на оплату. Так, многие водители якобы не успевают оплатить счет за 5 минут, отведенных на это.

