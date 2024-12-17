Город выделил более 25 гектаров земли для строительства производств на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

С марта 2022 года столица выделила более 25 гектаров земли на юго-востоке Москвы, в том числе в Некрасовке, Капотне, Люблине, Выхино-Жулебине для строительства производств общей площадью 275 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвестиции в реализацию этих проектов могут превысить 20 миллиардов рублей. В результате будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест", – отметил вице-мэр.

Так, в южной части города будет возведен комплекс, где компании, занимающиеся легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленностью, смогут разместить свои производства. Также планируется строительство современных предприятий по производству станков и строительных материалов.

Также, чтобы разместить производство станков рядом с индустриальным парком "Руднево", город выделил инвестору земельный участок площадью более 10 гектаров. Ставка аренды составила один рубль в год, а также был предоставлен льготный инвестиционный кредит.

"Завод станет якорным предприятием по разработке и выпуску отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Помимо этого, на площадке "Руднево" скоро появится предприятие по выпуску товаров для дома и сада.

С начала 2024 года были заключены договоры аренды на пять участков, общая площадь которых достигает более 22 гектаров. Договоры рассчитаны на пять лет без проведения торгов по льготной ставке один рубль в год.

Между тем на юге Москвы реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопмент ждет неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара. Там возведут современное жилье на 21,58 тысячи "квадратов".

Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 41,05 миллиона рублей. Кроме того, реализация проекта позволит создать в Даниловском районе порядка 80 рабочих мест.