Город передал москвичам более 3,7 тыс помещений в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 лет Москва передала горожанам для своих нужд 3,7 тысячи помещений общей площадью свыше 475 тысяч квадратных метров. Среди таких объектов – подвалы, чердаки, лестничные площадки и техпомощения в многоквартирных домах, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов напомнил, что с декабря 2014 года собственники жилья в многоквартирных домах вправе оформлять в долевую собственность общее имущество. Благодаря этому москвичи могут оборудовать рабочее место консьержей или сделать хранилище для сезонных вещей – колясок, самокатов, велосипедов.

Сведения обо всех подобных объектах в жилых домах находятся в открытом доступе на портале mos.ru и правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений. За реализацией права горожанам нужно обратиться в Росреестр.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, такая же возможность с марта 2021 года появилась и у собственников помещений в нежилых зданиях. За это время город передал им 815 объектов общей площадью более 130 тысяч "квадратов" – подвалы, холлы, вестибюли, гардеробные и другое, пояснил Гаман.

Между тем инвесторы за год купили у столичных властей 44 помещения в исторических зданиях. В них можно оборудовать пункты питания, магазины, офисы, салоны красоты и другое. Все помещения расположились в шести административных округах Москвы.