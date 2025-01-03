Инвесторы смогут приобрести историческое здание в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица выставила на продажу земельный участок и три здания, одно из которых относится к числу федеральных объектов культурного наследия. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Эти здания находятся на территории земельного участка, площадь которого превышает 0,3 гектара. Объектом культурного наследия, о котором идет речь, является дача Левенсона. Она была построена в 1900-е годы архитектором Федором Шехтелем. В ней отражены характерные черты архитектуры начала XX века, приводит слова Гамана портал мэра и правительства Москвы.

Эта дача также известна как домик-теремок Шехтеля. Здание находится неподалеку от Чоботовского леса в Ново-Переделкине. В настоящий период объект культурного наследия никак не используется.

Объединенный лот, выставленный на торги, включает три здания, суммарная площадь которых составляет 412,7 квадратного метра. Помимо самой дачи инвестор сможет получить хозяйственное и гаражное строения.

При этом охранное обязательство, которое действует в отношении объекта культурного наследия, содержит требования по реставрации и приспособлению здания для современного использования. Кроме того, доступ к нему должен быть предоставлен для посетителей.

Заявки на приобретение лота принимаются до 23 января. Электронные торги запланированы на 4 февраля.

За прошедший год инвесторы купили у властей Москвы более 40 помещений в исторических зданиях. Такая недвижимость подходит для создания как пунктов питания, так и магазинов, офисов, салонов красоты.