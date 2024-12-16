Москва выставила на торги 19 коммерческих помещений в районе Филевский Парк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на торги по продаже 19 помещений в районе Филевский Парк, рассказал глава департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Речь идет о помещениях свободного назначения, которые находятся на первых этажах жилого комплекса, расположенного по адресу Береговой проезд, дом 1б, уточнил он. При этом цена лотов будет определяться на основании итогов аукционов, которые назначены на 5 марта 2025 года.

"Коммерческие объекты в новостройках представляют интерес для инвесторов. В них открываются магазины, офисы, предприятия сферы услуг, обеспечивая жителей придомовой инфраструктурой", – приводит слова Пуртова портал мэра и правительства столицы.

В помещениях, площадь которых варьируется от 55 до 154 квадратных метров, была выполнена черновая отделка. Кроме того, специалисты подключили их к основным коммуникациям. Каждое из предложенных помещений имеет отдельный вход с улицы.

Заявочные кампании подойдут к концу 25 февраля. Чтобы принять участие в торгах, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг", а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столичные предприниматели также могут приобрести 14 нежилых помещений свободного назначения в Западном Дегунине. Цена объектов станет известна после аукционов, которые состоятся с 29 января по 26 февраля 2025 года. Заявочные кампании завершатся в период с 20 января по 18 февраля. Это будет зависеть от выбранного лота.