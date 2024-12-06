Инвесторам предложили приобрести помещение в историческом здании в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Город выставит на торги помещение площадью 284,1 квадратного метра, которое находится в историческом здании XIX века возле станции метро "Арбатская". Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Помещение расположено на цокольном этаже в объекте культурного наследия "Доходный дом Якунчиковых", который находится по адресу Средний Кисловский переулок, дом 5/6, строение 3.

По словам Гамана, этот объект будет представлять интерес для тех компаний, которые хотят открыть офисы, пункт выдачи товаров или центр оказания медицинских услуг. Однако он уточнил, что инвестор должен будет использовать помещение исходя из обязательств, связанных с охраной территории.

Кроме того, руководитель столичного департамента городского имущества обратил внимание на то, что многие предприниматели в Москве стали чаще приобретать объекты в исторических зданиях, так как это помогает им обеспечить надлежащее обслуживание подобных помещений и сохранить деловую активность в столице.

Бизнесмены также могут стать владельцами десяти коммерческих помещений в Метрогородке. Все объекты находятся на первом этаже здания, расположенного по адресу Открытое шоссе, дом 30. У помещений свободное назначение. Это позволит инвесторам открыть там любое предприятие сферы услуг, включая магазины, кафе, аптеки, ателье или пункты выдачи заказов.

