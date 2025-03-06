Психолог Яушева: женщины могут не оценить предложение о замужестве на 8 Марта

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Предложение выйти замуж, сделанное в Международный женский день, может быть воспринято неоднозначно. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Яушеву.

По мнению специалиста, предложение руки и сердца на 8 Марта имеет как преимущества, так и недостатки, при этом все зависит от характера женщины. Некоторые могут воспринять это как романтичный сюрприз и неожиданное, но и приятное продолжение праздника. Кроме того, 8 марта – значимая дата, и паре легко запомнить, когда произошло важное событие, отметила психолог.

Вместе с тем, считает Яушева, предложение в Международный женский день несет риски для мужчины. Для многих женщин 8 Марта не просто романтический праздник, а день с "феминистическим подтекстом", поэтому может противоречить смыслу предложения о замужестве, предупредила она.

"Минусы и риски: смешение смыслов. 8 Марта – это отдельный праздник, девушки вкладывают в него разные смыслы, в том числе у него есть и феминистический подтекст. Это день борьбы за равноправие, против патриархальных норм, и может показаться, что предложение присоединяется к нему, а то и входит в противоречие. Также у предложения в такой день есть риск не стать уникальным событием, оно может быть воспринято как типичное или даже дежурное", – заявила Яушева.

Специалист посоветовала мужчинам хорошо продумать свое предложение. Важно, чтобы оно было не просто приурочено к 8 Марта, а сделано с любовью, резюмировала психолог.

Между тем мужчин предупредили о возможной блокировке пользователей интернет-магазинов цветов и подарков в преддверии Международного женского дня. Как рассказал "Газете.ру" руководитель аналитического отдела компании по защите от кибератак Антон Чемякин, плохо настроенные средства защиты сайтов от кибератак могут принять покупателей за ботов и ограничить им доступ.

" <...> Дело в том, что в предпраздничной спешке многие мужчины ведут себя на сайтах довольно хаотично – добавляют в корзину множество товаров, переходят между разделами, сравнивают цены. Такое поведение может быть ошибочно интерпретировано защитной системой как активность вредоносного бота", – объяснил он.

Специалист посоветовал мужчинам при покупках подарков онлайн отключать сервисы анонимизации трафика и проходить авторизацию на сайте магазина. В случае блокировки можно попробовать поменять подключение к интернету и очистить cookies в браузере, сообщил Чемякин.

По его словам, в праздники вредоносные боты проявляют активность на ресурсах онлайн-магазинов цветов и подарков. Как отметил эксперт, это связано с конкурентной борьбой – боты используются для сбора данных о ценах, чтобы сформировать более выгодное предложение.

Тем временем москвичи сообщили, что готовы потратить на цветы и подарки к 8 Марта около 10 тысяч рублей. Согласно статистике, 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки к Международному женскому дню.

Большинство российских мужчин (70%) считают 8 Марта важной датой – 58% из них всегда поздравляют своих близких, а 12% делают это иногда. Серьезнее других к празднику относятся представители старшего поколения – это 70% мужчин в возрасте старше 65 лет, которые ежегодно дарят подарки на 8 Марта. При этом мужчины поздравляют своих мам чаще, чем своих возлюбленных (61 и 55%).