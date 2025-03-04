Эксперт Силаев предупредил о фишинговых рассылках в преддверии 8 Марта

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В преддверии 8 Марта аферисты активируют мошеннические сценарии, эксплуатирующие эмоции и спешку покупателей. Одной из таких схем является фишинговая рассылка, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT.

Преступники рассылают своим жертвам письма в духе "Скидки от 70% к 8 Марта", но на самом деле внутри находятся ссылки на поддельные страницы. Человек рискует отправить свои персональные данные, включая сведения о банковских картах, мошенникам.

"Злоумышленники создают красивые сайты-однодневки с весьма заманчивыми ценами на цветы, украшения или электронику. Конечно же, после предоплаты товар не доставляется, а любые контакты с продавцом становятся невозможными", – напомнил он о другой похожей схеме.

Кроме того, аферисты могут создавать разные фейковые конкурсы в духе "Выиграй путевку для мамы", где для якобы получения приза требуется отправить суммы на обработку заявки. Силаев уверен, что еще большую актуальность получили схемы с поддельными сервисами доставки. Преступники предлагают срочную доставку подарков к празднику, но после оплаты никакой услуги не оказывается.

"При этом часто используются различные названия, крайне созвучные известным логистическим компаниям", – добавил эксперт.

Также злоумышленники могут прислать СМС о доставке или заказе цветов, для которых требуется подтверждение по ссылке. Разумеется, человек переходит на фишинговый сайт либо устанавливает вредоносное программное обеспечение, подчеркнул Силаев.

Ранее в МВД рассказали, что информация о создании канала с советами для обхода штрафов не соответствуют действительности. По Сети распространилась фотография якобы главы СКР в отставке, который создал канал "ГИБДД", где можно найти данную информацию. В МВД напомнили, что этот персонаж – вымышленный, а ссылка ведет на фишинговую страницу.

