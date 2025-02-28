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28 февраля, 07:15

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Более 70 спасателей дежурят на водоемах Москвы

Более 70 спасателей дежурят на водоемах Москвы

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В связи с приближением оттепели лед на реках столицы стал хрупким, поэтому сейчас выходить на него крайне опасно. Чтобы предотвратить возможные происшествия, за безопасностью на водоемах следят более 70 столичных спасателей.

Особое внимание они уделяют патрулированию на судах на воздушной подушке, способной передвигаться по воде и льду с большой скоростью. В Москве задействовано более 25 единиц такой техники. Москвичей призывают сохранять бдительность во время прогулок у воды и внимательно следить за детьми и домашними питомцами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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