Три концерта Мацуева отменены в Новосибирске из-за его болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новосибирске отменили три концерта народного артиста РФ пианиста-виртуоза Дениса Мацуева из-за его болезни. Они должны были пройти 5, 6 и 7 октября, сообщила пресс-служба Новосибирской филармонии в соцсети "ВКонтакте".

Выступления артиста перенесены на начало ноября. О датах проведения будет объявлено дополнительно, говорится в публикации.

В июне в Нижнем Новгороде был отменен сольный концерт российского рэпера Slimus. Исполнитель планировал презентовать свой новый альбом и исполнить хиты прошлых релизов. Представитель клуба, в котором должно было пройти выступление, заявила, что отмена концерта связана с высказываниями рэпера против спецоперации на Украине.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за высказываний Slimus против СВО и из-за пропаганды наркотических веществ. По ее словам, она узнала о творчестве рэпера от возмущенных жителей Екатеринбурга.