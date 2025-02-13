Актер Джон Литгоу может получить роль Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру"

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Американский актер Джон Литгоу, известный по сериалу "Декстер" и фильму "Конклав", стал кандидатом на роль Альбуса Дамблдора в сериале по "Гарри Поттеру". Об этом сообщает портал Deadline.

По данным собеседника издания, Литгоу оказался главным кандидатом на роль директора "Хогвартса". Сейчас проходят финальные переговоры актера и студии Warner Bros.

Кроме того, на роль Дамблдора претендовали Марк Райлэнс и Марк Стронг, отмечается в материале.

Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года. Американский транснациональный конгломерат Warner Bros. Discovery анонсировал начало съемок в Ливсдене, где ранее снимались фильмы.

Американский телеканал HBO также сообщил, что показ сериала планировался на 2026 год, однако релиз перенесли на 2027-й.

