В РФ выступили за возвращение к 10-летнему обучению в школе

Фото: depositphotos/fabian19

Возврат к 8 и 10-летнему обучению в школе и сокращение срока учебы в вузе помогло бы снизить в России средний возраст рождения первого ребенка, рассказал в беседе с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

За последние 5 лет средний возраст женихов и невест в РФ увеличился с 30,7 до 33,2 года. По мнению Рыбальченко, это связано с увеличением периода социального взросления, поскольку молодой специалист учится 17 лет и адаптируется на работе в среднем 3 года. Из-за этого только к 27 годам человек начинает задумываться о детях.

"Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 – специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше", – подчеркнул председатель Общественной палаты.

Он также привел в пример проект "Эффективная начальная школа", в рамках которого дети осваивали начальную школьную программу за три года вместо четырех. Исследования показали, что уровень знаний школьников, закончивших 10 классов и 11 классов, не отличается.

Оценить реальное влияние меры можно будет только через 10 лет после ее принятия, для долговременного и системного эффекта нужно сейчас обеспечивать условия, чтобы молодежь чувствовала себя уверенно. Рыбальченко также предложил ввести семейное налогообложение, разработать доступные программы арендного жилья, семейные общежития.

Кроме того, в настоящий момент для молодых родителей нет перехода на бесплатное вечернее или заочное обучение. Председатель комиссии также предложил дать студентам, ставшим родителями, возможность поступить бесплатно на магистерские права.

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сокращение обучения в школе – "на самая проработанная идея", передает RT. Он объяснил, что предложение выглядит достаточно рискованным, и посоветовал не относиться к нему очень серьезно.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Президент отметил, что число таких семей в стране растет и на их примере меняются ориентиры многих жителей. Подлинные семейные ценности остаются для государства и народа непреложными, кто бы ни пытался их оспорить или отменить. Кроме того, крепкие и дружные семьи всегда будут оплотом и гордостью.