Путин счел неактуальным принцип "10 девчонок на 9 ребят"

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Владимир Путин во время совещания по соцвопросам заявил, что демографическая ситуация в России больше не соответствует словам из песни "10 девчонок на 9 ребят".

"Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин", – сказал глава государства.

Преодолеть демографический кризис в стране можно за счет увеличения продолжительности жизни, повышения рождаемости и снятия табу с иммиграции, отметил ранее гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, в настоящее время РФ переживает демографическую "осень", которая может смениться "зимой", то есть дальнейшим ухудшением демографической ситуации.

В свою очередь, глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов объяснил отказ россиян от рождения детей желанием жить в удовольствие. Он уточнил, что такая тенденция наблюдается в стране уже на протяжении 30 лет.