В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре и музыке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы предложили Минпросвещения оценить целесообразность пятибалльной шкалы оценок по физкультуре и музыке. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления, размещенном в думской электронной базе.

Уточняется, что документ был внесен комитетом ГД по охране здоровья по итогам правительственного часа, состоявшегося 11 июня.

Министерству вместе с федеральной службой по надзору в сфере образования и науки рекомендовано рассмотреть целесообразность аналогичной шкалы на уроках трудов и изобразительного искусства.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что рассматриваются несколько вариантов оценки за поведение учеников. Всего три варианта: пятибалльная, трехбальная и зачет.

Первая включает "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "совсем неудовлетворительно". Второй вариант предусматривает "образцово", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно".

