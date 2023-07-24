Эксперты рассказали, как сэкономить на подготовке ребенка к школе

Родители активно готовят детей к новому учебному году. По данным аналитиков, собрать "школьный набор" сейчас можно примерно за 14 тысяч рублей. Москва 24 подготовила инструкцию, как сэкономить на покупках для учеников.

Собираемся!

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Средняя цена набора первой необходимости для учащихся в июле 2023 года составила 13,4 тысячи рублей. Это на 7% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает газета "Известия". Аналитики включили в "школьный набор" рюкзак, канцелярию, дневник, тетради, форму и пенал.

Средний чек за рюкзак составил около 1,9 тысячи рублей и по стоимости прибавил за год 8%. Школьная форма в среднем выросла в цене на 20%, до 2,9 тысячи рублей, при этом ее продажи упали почти на четверть. Дневник подорожал до 200 рублей (рост составил 3%).

По данным экспертов, в большинстве случаев школьную продукцию в начале и середине лета приобретают родители первоклассников. В первую очередь россияне покупают крупные товары, такие как рюкзаки, кроссовки и наборы канцелярии.

Ранее в Госдуме предложили ввести сертификаты на сборы детей в школу для малоимущих и многодетных семей. Его размер должен составить 22,3 тысячи рублей для мальчиков и 26,8 тысячи – для девочек. Выплату парламентарии предлагают ежегодно индексировать. По словам авторов инициативы, в 2022 году россияне оформили рассрочку на сборы детей в школу около 500 тысяч раз – в 2,5 раза выше, чем в 2021-м.

Правила экономии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Несмотря на общее удорожание "школьного набора", возможность сэкономить у родителей все-таки остается. Об этом Москве 24 рассказали опрошенные эксперты.

Из одежды и обуви в августе стоит приобрести только базовые вещи. Например, спортивные костюмы, брюки, рубашку, блузку, юбку, сказал основатель бренда детской одежды, член комитета по молодежному предпринимательству московского отделения "Опоры России" Арон Тухватуллин.

"В сентябре-октябре стоит ждать распродаж, и на них уже покупать что-то дополнительно", – уточнил он.

При этом эксперты рекомендуют не экономить на одежде и тщательно изучать состав, так как качество может напрямую повлиять на здоровье и безопасность ребенка.

Приобретать канцелярские товары выгоднее всего на школьных базарах.

"Или же стоит объединиться с кем-то из родителей и закупить их мелким оптом. Так тоже получится дешевле", – обратил внимание Тухватуллин.

Кроме того, сэкономить могут родители, чьи дети не идут в первый класс, указала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"У них что-то точно осталось с прошлого года, и не нужно покупать все с ноля. Они просто докупают необходимое, предварительно проведя ревизию", – сказала эксперт.

По ее мнению, на ручках и карандашах – том, что ребенок может погрызть, – тоже лучше не экономить, поскольку это может повлиять на здоровье.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Специалисты не рекомендуют спешить со сборами и покупать все в одном месте. Лучше сравнить цены в разных магазинах и выбрать для себя наиболее приемлемые. Кроме того, у продавцов всегда действуют всевозможные акции, добавила руководитель Всероссийского сообщества собственников канцелярского бизнеса, владелица сети канцелярских магазинов Мария Астафьева.

"Не стесняйтесь спрашивать об этом. Иногда продавцы просто забывают напоминать покупателям об акциях, которые проводятся в магазине", – резюмировала эксперт.

Специалисты выделили еще ряд правил, благодаря которым родители смогут сэкономить на "школьном наборе".



Нужно заранее составить список необходимых покупок и график походов по магазинам. Такой подход поможет подготовить ребенка к школе без спешки, лишних трат и эмоциональных приобретений.

Зимние вещи можно купить на летней распродаже. Таким образом, получится сэкономить до 80% от их стоимости.

Частично или полностью оплатить покупки из "школьного набора" можно бонусами от банков. Кроме того, некоторые банки начисляют кешбэк, который затем можно потратить на другие предметы к школе.

Некоторые онлайн-магазины предлагают скидки на покупку за подписку на их новости. Не забудьте уточнить эту информацию.

Промокоды для выгодных покупок часто можно найти в открытом доступе, введя в поисковой строке название магазина.