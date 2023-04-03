В ГД предложили ввести налоговый вычет на школьную форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предложил предусмотреть в России возможность оформления налогового вычета на покупку школьной формы. Об этом он написал в письме к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает ТАСС.

Депутат отметил, что в прошлом году у россиян на подготовку ребенка к школе ушло примерно 33 тысячи рублей, причем около половины этой суммы пришлось на одежду. Между тем среднестатистический доход гражданина РФ составил чуть более 45 тысяч рублей. Из этого следует, что в полной семье, где работают оба родителя, на школьную форму уходит пятая часть общего бюджета.

"В подобной ситуации введение единой формы для школьников на всей территории Российской Федерации в отсутствие компенсаторных механизмов финансовой поддержки семей с детьми может поставить многие семьи, в первую очередь неполные и малообеспеченные, в крайне затруднительное финансовое положение", – объяснил парламентарий.

Решение проблемы он видит в установлении налогового вычета на сумму, которая представляет среднюю стоимость школьной формы в том или ином регионе. Такой вычет должен быть доступен семьям с одним или несколькими детьми в возрасте от 7 до 18 лет и годовым доходом ниже 5 миллионов рублей.

В начале марта замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев предложил закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. По его словам, школьники не должны ходить в рваных джинсах, балахонах и другой подобной одежде.

Позже стало известно, что первая редакция ГОСТа на школьную форму появится весной текущего года. Специалистами Роскачества для этого было отобрано более 100 предложений от заинтересованных производителей и отраслевых объединений.



Стали известны результаты опроса о введении единой школьной формы в РФ

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