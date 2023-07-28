Сенаторы одобрили закон о возвращении серебряных медалей в школы

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 28 июля закон о трудовом воспитании школьников и о серебряных медалях для выпускников. Изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации".

В частности, из документа исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Школы смогут содействовать волонтерской деятельности обучающихся, а также возлагать на них обязанность участвовать в общественно полезном труде с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Также, согласно закону, выпускники 11-х классов смогут получить серебряную медаль, если закончат школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате. Вручать медали "За особые успехи в учении" II степени будут уже с нового учебного года.

Также в закон "Об образовании" вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) будет переименована в основы безопасности и защиты Родины.

В закон вводится понятие профориентации для школьников. По мнению разработчиков инициативы, это поможет детям выбрать профессию. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе будет Минпросвещения РФ.

Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Как ранее объяснили парламентарии, такой труд может представлять из себя высадку деревьев на школьной территории, помощь в библиотеке, подготовку декораций для школьного театра и многое другое. При этом при привлечении учеников к подобной работе будет учитываться их возраст и психофизические особенности.

Инициативу депутатов ранее оценила профессор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, идея обязательного общественно полезного труда имеет много положительных аспектов с точки зрения воспитания детей, однако в этом вопросе важно избежать давления на детей, чтобы не превратить работу в наказание.

