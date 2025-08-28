Кравцов: Минпросвещения РФ не разрабатывало вызвавший резонанс образец школьной формы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минпросвещения России не разрабатывало макет школьной формы, ранее вызвавший общественный резонанс. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе выставки "История школьной формы 1900 –2025", передает РИА Новости.

О разработке образца формы, сшитой по обновленным требованиям ГОСТ, стало известно 6 августа. Всего было представлено два образца: для мальчиков (пиджак, брюки, рубашка и галстук) и девочек (пиджак, блуза, юбка).

"Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности. Та пресс-конференция, которая была, никакого отношения к министерству просвещения не имела", – подчеркнул Кравцов.

Глава ведомства напомнил, что, согласно закону, каждое образовательное учреждение может самостоятельно определить фасон школьной формы. При этом, отметил глава Минпросвещения, 3 сентября в силу вступят изменения в приказ Росстандарта, которые утверждают новый ГОСТ одежды для учащихся. Он направлен на улучшение качества формы, обеспечение ее безопасности, комфорта и износостойкости.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что при обсуждении школьной формы стоит учитывать мнение молодежи. По ее данным, появившиеся в СМИ и соцсетях фотографии якобы новой формы для учащихся были образцами комплектов одежды из Тверской области. Их бесплатно выдавали многодетным семьям в 2021–2022 годах.