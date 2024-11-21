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Новости

21 ноября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: микроавтобус с людьми сорвался со скалы во Владивостоке

Новости регионов: микроавтобус с людьми сорвался со скалы во Владивостоке

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Во Владивостоке с сопки Орлиное Гнездо сорвался микроавтобус с людьми. Он пролетел примерно 12 метров и упал на припаркованные возле жилого дома машины. В салоне были отец и сын. Достать из разбитого автобуса их смогли только спасатели. Пассажир скончался от полученных травм, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полагают, что микроавтобус был припаркован на строительной площадке, но его не поставили на ручник и он скатился в пропасть.

В Екатеринбург появились первые экстремалы, которые, не дожидаясь морозов, прогуливаются по тонкому льду. Его прочность проверяют на Широкой Речке. По словам очевидцев, молодые люди очень рискуют, так как глубина в этом месте превышает два метра.

В Рязани на перекрестке улиц Ленина и Свободы мужчина голыми руками отодвинул троллейбус, который выкатился и остановился на пешеходном переходе. Прохожие аплодировали.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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