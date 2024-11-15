Подмосковный суд арестовал первого замглавы Бронниц Батурина за взяточничество

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Раменский суд Московской области заключил под стражу первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки на девять миллионов рублей, передает РИА Новости.

По версии следствия, в 2021 году городская администрация и производственно-техническая компания в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" заключили контракт по благоустройству территории парка в районе озера Бельского. Сумма контракта превысила 158 миллионов рублей. После подписания всех документов, утверждают правоохранители, замглавы Бронниц потребовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии работ.

Позже, несмотря на то, что были выполнены не все установленные контрактом работы, документы подписали. Строительно-техническая экспертиза показала, что бюджету Бронниц причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей. Общая сумма взятки – не меньше девяти миллионов, уточнили в СК.

Ранее столичный суд арестовал до 12 января 2025 года главу "Фонда капитального ремонта общего имущества Московской области" Валерия Николова. Мужчина обвиняется в получении двух особо крупных взяток. По словам следователей, Николов и другие лица получали деньги от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.