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10 ноября, 04:23

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ТАСС: обвинение в получении крупной взятки предъявлено топ-менеджеру РЖД

Топ-менеджера РЖД обвинили в получении особо крупной взятки – СМИ

Фото: depositphotos/belchonock

Уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении замглавы административно-организационного аппарата РЖД Юрия Каменева. Ему предъявили соответствующие обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно материалам дела, суд арестовал Каменева, он пробудет в СИЗО до 9 декабря, так как суд апелляционной инстанции отказался отпустить его под домашний арест.

Сам подозреваемый свою вину по делу не признал. Правоохранители провели обыски в квартирах Каменева.

Савеловский суд Москвы ранее отправил в СИЗО гендиректора Главного управления специального строительства Минобороны РФ Александра Молодченко, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, следователи задержали экс-замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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