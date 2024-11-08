08 ноября, 12:24Происшествия
Экс-замминистра образования Дагестана задержан за взятки на 60 млн руб
Фото: телеграм-канал "Следком"
Следователи задержали экс-замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взяток на 60 миллионов рублей, передает пресс-служба СК РФ.
Правоохранители считают, что с 2013 по 2023 год подозреваемый получил незаконную денежную выплату от руководителя коммерческой организации за содействие в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. При этом, как выяснили следователи, всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Сейчас же следователи закрепляют доказательственную базу по делу.
Ранее по аналогичному обвинению был арестован в Тульской области заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов. По данным следствия, с 2014 по 2021 год он, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки. Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.
До этого под стражу заключили замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирза Мирзаева. По информации СМИ, он требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей, если не получит деньги.
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке