Замгендиректора УВО Минтранса РФ Борисов арестован по обвинению в получении взятки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов арестован в Тульской области по обвинению в получении взятки, передает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год Борисов, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки.

Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.

Ранее был арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. По информации СМИ, он требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей, если не получит деньги. Компания перевела генералу деньги через посредника. Сейчас они оба задержаны.

Также из-за получения взятки правоохранителями в начале октября в Дагестане был задержан глава Избербаша Магомед Исаков. По версии следователей, в 2019 году подозреваемый получил незаконные денежные средства от застройщика на сумму 3,9 миллиона рублей за то, чтобы не отзывать у него разрешения на строительство дома. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.