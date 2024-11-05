05 ноября, 18:55Происшествия
Замгендиректора УВО Минтранса РФ Борисов арестован по обвинению в получении взятки
Фото: телеграм-канал "Следком"
Заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов арестован в Тульской области по обвинению в получении взятки, передает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, с 2014 по 2021 год Борисов, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки.
Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.
Ранее был арестован замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. По информации СМИ, он требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей и угрожал расторгнуть контракт стоимостью 480 миллионов рублей, если не получит деньги. Компания перевела генералу деньги через посредника. Сейчас они оба задержаны.
Также из-за получения взятки правоохранителями в начале октября в Дагестане был задержан глава Избербаша Магомед Исаков. По версии следователей, в 2019 году подозреваемый получил незаконные денежные средства от застройщика на сумму 3,9 миллиона рублей за то, чтобы не отзывать у него разрешения на строительство дома. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке