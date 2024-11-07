Бывший начальник уголовного розыска Петербурга Колесников заключен под стражу

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Суд отправил под стражу до 30 декабря бывшего начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Олега Колесникова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов по региону.

По версии следствия, Колесников и правоохранитель по фамилии Малышев в 2015–2017 годах обеспечили дачу ложных показаний по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ Александра Викторова.

Убийство произошло 5 сентября 2012 года. Мужчина был застрелен около своего дома во Всеволожске. В октябре того же года полицейские задержали троих подозреваемых в преступлении, включая предполагаемого организатора. Исполнитель убийства – житель Новокузнецка Андрей Елисеев – был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в октябре 2013-го.

Из-за действий Колесникова и Малышева еще двое подозреваемых по делу об убийстве не были привлечены к уголовной ответственности, а потерпевшие лишились права на судебную защиту. Свою вину Колесников не признал. Его задержали 6 ноября. В этот же день ему предъявили обвинение.

Ранее экс-замначальника инспекции ФНС Елена Ишханова была осуждена за взятки. Суд признал ее виновной и назначил ей 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако ей отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.