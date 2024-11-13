Первый замглавы Бронниц задержан в Подмосковье по делу о взятке

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Первый замглавы администрации городского округа Бронницы Михаил Батурин задержан в Подмосковье по подозрению в получении взятки в размере девяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Его подозревают в совершении коррупционного преступления.

Ранее по аналогичному обвинению в Тульской области был арестован заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год он, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки. Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.