13 ноября, 13:51Происшествия
Первый замглавы Бронниц задержан в Подмосковье по делу о взятке
Фото: bronnitsy.ru
Первый замглавы администрации городского округа Бронницы Михаил Батурин задержан в Подмосковье по подозрению в получении взятки в размере девяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Его подозревают в совершении коррупционного преступления.
Ранее по аналогичному обвинению в Тульской области был арестован заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов.
По данным следствия, с 2014 по 2021 год он, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки. Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.
Завершено следствие по делу чиновника Минобороны Вертелецкого о взятке