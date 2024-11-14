Суд в Москве отправил в СИЗО главу Фонда капремонта Подмосковья Николова за взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО до 12 января главу "Фонда капитального ремонта общего имущества Московской области" Валерия Николова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Он обвиняется в получении двух особо крупных взяток. Следователи выяснили, что Николов и иные фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.

Накануне правоохранителями был задержан первый замглавы администрации городского округа Бронницы Михаил Батурин по аналогичному обвинению. Предположительно, он получил взятку в размере девяти миллионов рублей.

До этого за взяточничество был арестован заместитель гендиректора УВО Минтранса РФ Алексей Борисов. По данным следствия, с 2014 по 2021 год он, занимая должности заместителя начальника и начальника федеральных казенных учреждений, получил от фактического руководителя ООО "С-ДСУ 111" через посредника взятки. Вместе с Борисовым правоохранители также задержали взяткодателя и посредника и предъявили им обвинения в совершении коррупционного преступления.