18 ноября, 23:40Происшествия
Глава фонда капремонта Подмосковья Николов обвинен во взятке 19 млн руб
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города "
Главу подмосковного "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" Валерия Николова обвинили в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Там добавили, что вину Николов не признал. Он заявил, что уголовное дело сфабриковано и имеет заказной характер. Николов возглавлял организацию с 2017 года.
Ранее столичный Тверской суд отправил Николова в СИЗО до 12 января. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следователи выяснили, что Николов и иные фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.
В рамках расследования дела о взяточничестве был арестован заместитель Николова Мстислав Дымнич. Он предоставил признательные показания и активно сотрудничает со следствием.
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