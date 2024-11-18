Глава фонда капремонта Подмосковья Николов обвинен во взятке 19 млн руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города "

Главу подмосковного "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" Валерия Николова обвинили в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там добавили, что вину Николов не признал. Он заявил, что уголовное дело сфабриковано и имеет заказной характер. Николов возглавлял организацию с 2017 года.

Ранее столичный Тверской суд отправил Николова в СИЗО до 12 января. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следователи выяснили, что Николов и иные фигуранты получали деньги от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капремонта многоквартирных домов на территории Подмосковья.

В рамках расследования дела о взяточничестве был арестован заместитель Николова Мстислав Дымнич. Он предоставил признательные показания и активно сотрудничает со следствием.