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19 ноября, 13:00

Происшествия

Новости мира: люди застряли на аттракционе в Южной Калифорнии

Новости мира: люди застряли на аттракционе в Южной Калифорнии

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Несколько десятков человек застряли на аттракционе в Южной Калифорнии на большой высоте. Восемь лет назад там же спасателям пришлось снимать с высоты более 20 посетителей. В этот раз в подвешенном состоянии гости находились более двух часов. Спасателей вызывать не стали. Все это время сотрудники сами проводили эвакуацию.

Спасательная операция сейчас проходит в Китае. Там в одном из регионов намело сугробы выше человеческого роста. Люди передвигаются ползком по улице. Сильно осложняет ситуацию ветер, который никак не стихает. Ранее в регионе закрывали все автомагистрали из-за опасности снежных заносов. Продолжает действовать оранжевый уровень опасности.

Число погибших в результате обрушения дома в Танзании увеличилось до 13 человек. Пострадавшими числятся 84 человека. Об этом сообщил президент страны. Разбор завалов идет уже несколько суток. Четырехэтажная постройка рухнула в субботу, с тех пор спасатели не теряют надежды найти под руинами выживших.

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