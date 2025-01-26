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26 января, 14:15

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Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на 2025 год

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства на 2025 год

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В Москве утвердили планы благоустройства на 2025 год. О работах, которые должны провести в ближайшее время, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. Так, городские службы продолжат приводить в порядок водоемы.

Также в планах создать удобные пешеходные связи между жилыми кварталами и станциями метро, МЦК и МЦД и привести в порядок территории вокруг транспортных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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