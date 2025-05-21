Жилой квартал построят в Котловке по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На участке бывшей промзоны Черемушки в столичном районе Котловка построят жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, проект планировки территории площадью 3,08 гектара уже утвержден. Реализацию планируется завершить в 2028 году.

"На участке между улицами Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской назначенный столицей оператор построит жилой микрорайон в целях реализации программы реновации. Всего на территории появится свыше 99 тысяч квадратных метров недвижимости", – сказал Ефимов.

Он также добавил, что это позволит создать 270 дополнительных рабочих мест. Вложения в редевелопмент площадки оцениваются в 19,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 110 миллионов рублей.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир в жилых домах составит около 60 тысячи квадратных метров. Новым жильем будут обеспечены около 2 тысяч участников программы реновации Котловки.

"В подъездах для удобства жителей смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Во дворах установят объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения", – добавил Овчинский.

Ранее Москомархитектура утвердила проект планировки территории в промышленной зоне № 34 Черемушки. Как пояснила председатель ведомства Юлиана Княжевская, там появятся многофункциональные площадки для занятий спортом, отдыха, детских игр и прогулочные зоны.

Недавно в Котловке был сдан в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. В новостройке предусмотрено 180 квартир общей площадью 10,2 тысячи квадратных метров. Сам объект представляет собой сооружение из трех секций с переменной этажностью.

В ходе строительства Мосгосстройнадзор выполнил 14 контрольно-надзорных мероприятий, оценивая качество самих работ, монтаж инженерных систем и благоустройство территории.