Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию дома по программе реновации в Котловке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе Москвы в районе Котловка сдан в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом пишет портал мэра и правительства города со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.

"На первом этаже находятся входные группы и помещения для коммерческой и социальной инфраструктуры. Все квартиры имеют улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – отметил он.

Новостройка находится по адресу корпус 2, владение 11, улица Ремизова. Всего в новом доме предусмотрено 180 квартир общей площадью 10,2 тысячи квадратных метров. Сам объект представляет собой сооружение из трех секций с переменной этажностью.

Фасад здания облицован стеклофибробетонными панелями светло-бежевого, серого и пастельно-зеленого оттенков. В первом и третьем корпусе предусмотрены лифты грузоподъемностью 630 и 1 000 килограммов, а во второй секции – 400 и 1 000 килограммов.

Территория вокруг дома имеет площадь 0,6 гектара. Здесь не только создали детскую и спортивную площадку, но и оборудовали зону для тихого отдыха со скамейками, а также высадили деревья и кустарники, разбили газон.

Всего в ходе строительства Мосгосстройнадзор выполнил 14 контрольно-надзорных мероприятий, оценивая качество самих работ, монтаж инженерных систем и благоустройство территории. В результате специалисты комитета не только дали разрешение на ввод дома в эксплуатацию, но и оформили документы о соответствии дома утвержденной проектной документации.

Ранее стало известно, что в столичном районе Черемушки появятся еще три жилых дома по программе реновации. Их возведут по проекту комплексного развития территории в Научном проезде.

Соответствующий проект планировки территории площадью 6,6 гектара уже утвержден. Всего там возведут 173,9 тысячи квадратных метров недвижимости.

