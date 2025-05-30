67 нежилых объектов введены в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С января по апрель 2025 года в Москве построено и введено в эксплуатацию 67 объектов нежилой недвижимости, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объектов составляет свыше 470 тысяч квадратных метров.

"Из 67 построенных с начала года объектов нежилой недвижимости 26 возвели за счет средств городского бюджета. Их совокупная площадь составляет 182,4 тысячи квадратных метров", – отметил Ефимов.

Речь идет о 5 промышленных и производственных объектах площадью около 60 тысяч "квадратов", 3 административно-деловых постройках (7,4 тысячи "квадратов"), 2 медицинских объектах, 3 спортивных комплексах, 6 зданиях социальной направленности, включая учебный комплекс, а также о других объектах жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Один из подобных объектов – летно-испытательный комплекс федерального центра беспилотных авиационных систем. Он появился на территории индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Теперь специалисты смогут проводить здесь испытания круглый год.

"Административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом предназначен для управления циклом испытаний техники", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Здесь же есть отапливаемый эллинг, где можно хранить воздушные суда. В частности, сюда можно вместить до трех вертолетов класса Ми-8. Общий объем инвестиций в проект центра составил 5,4 миллиарда рублей, а площадь строений, возведенных на территории комплекса, достигла 17,6 тысячи квадратных метров.

Новые здания, возводимые в столицы, позволяют сделать городскую среду еще более комфортной и привлекательной для горожан. В этом процессе принимают участие и инвесторы. В частности, за внебюджетные источники был построен и сдан в эксплуатацию 41 объект, чья площадь достигла свыше 288 тысяч квадратных метров.

Силами инвесторов в городе построили 5 административно-деловых зданий площадью 35,5 тысячи квадратных метров, а также 6 торгово-бытовых объектов площадью 23,5 тысячи "квадратов". Также девелоперы возвели 12 объектов социального назначения, чья площадь достигает 48,8 тысячи квадратных метров, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Также за счет частных инвестиций в Москве появились склад, зоогостиница, офисное здание, многофункциональный комплекс и другие объекты. Кроме прочего, в столице продолжаются выездные проверки. С начала 2025 года в Москве провели 733 таких мероприятия.

"По результатам итоговых мероприятий комитет оформляет заключения об их соответствии утвержденным проектным решениям, а затем выдает разрешения на ввод в эксплуатацию", – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее сообщалось, что за апрель текущего года в 10 административных округах Москвы возвели 37 объектов недвижимости площадью около 990 тысяч квадратных метров. Они появились в 24 районах города. В их числе – жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры.

