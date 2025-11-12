Форма поиска по сайту

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в НХЛ благодаря 901-й шайбе Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролина Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря 901-й шайбе нападающего Александра Овечкина, передает RT.

Игра завершилась со счетом 4:1. На счету Овечкина также оказался результативный пас.

В свою очередь, хоккеисты Андрей Свечников и Александр Романов не набрали очков в составе "Каролины".

Овечкин ранее первым в истории забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Достичь рекордной отметки удалось в домашнем матче против команды "Сент-Луис Блюз". Шайбы также забросили сокомандники Овечкина Джон Карлсон, Том Уилсон и Энтони Бовилье.

В прошлом сезоне спортсмен побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу забитых шайб – в игре с "Нью-Йорк Айлендерс" он забросил 895-ю шайбу. На церемонии празднования россиянин поблагодарил соотечественников за поддержку.

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ

