Яндиев оценил возвращение Макгрегора в бои после перелома ноги

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Российский боец ММА Адам Яндиев заявил, что ирландец Коннор Макгрегор еще может вернуться к боям в UFC. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмен раскритиковал судью за то, что тот не остановил поединок, видя перелом ноги у Конора Макгрегора. По мнению Яндиева, не прав был и соперник ирландца Дастин Порье, решивший добить противника.

"Что касается Конора, думаю, что он восстановится и вернется", – подчеркнул Яндиев.

Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом во время турнира UFC 264, который состоялся в Лас-Вегасе. Позднее стало известно, что в первом раунде боя ирландец сломал ногу.