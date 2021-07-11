Как Макгрегор проиграл Порье после первого раунда в главном бою UFC 264

Американский боец Дастин Порье одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 264. Поединок закончился техническим нокаутом в первом раунде. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как Макгрегор проиграл самую важную битву в своей карьере.



Фото: AP Photo/John Locher

Вряд ли кто-то еще пять лет назад мог представить, что закат карьеры Макгрегора будет таким стремительным и таким бесславным, каким мы его видим сейчас. Тогда Конор был на пике, блистал в октагоне и за его пределами, стал первым чемпионом UFC сразу в двух весовых категориях. Сейчас ирландец больше похож на механическое чучело, в котором от прежнего Макгрегора остались лишь те же наглость и чрезмерная самоуверенность. При этом слова все больше и больше стали идти вразрез с реальными возможностями. За день до боя с Порье Конор пообещал, что Дастина унесут из октагона на носилках. По иронии судьбы уносить пришлось самого Макгрегора, причем уже после первого раунда.

По окончании реванша с Порье в январе этого года, который Конор проиграл техническим нокаутом во втором раунде, Макгрегор обещал очень многое. И то, что Дастин умрет в октагоне, и то, что сейчас Конор опаснее, чем когда-либо. Но на деле оказалось, что с предыдущего поединка ничего не поменялось: ирландец окончательно растерял все свои былые умения и не смог ничего противопоставить все такому же мощному Порье. Макгрегор ожидаемо начал бой первым номером. Но удивительным стало то, что Конор смог выдержать собственно заданный темп всего полторы минуты. После этого Дастин попытался провести тейкдаун и перевести бой в партер, что в конце концов успешно и сделал. Макгрегор некоторое время защищался, но за минуту до гонга стал пропускать удары один за одним, и Порье вполне мог нокаутировать его еще в тот момент. Однако поединку было суждено закончиться по-другому.



За пятнадцать секунд до конца первого раунда Дастин дал возможность Конору встать, ирландец сразу же попытался вернуться в игру и пробил пару лоу-киков ногой. А затем неожиданно упал, после чего Порье набросился на него с градом ударов.



Конор вытерпел и дотянул до гонга, но тут же выяснилось, что он не сможет продолжить бой – оказывается, падение произошло не из-за нокдауна, а из-за того, что ирландский боец неудачно оступился и сломал большеберцовую кость. Рефери остановил поединок, присудив досрочную победу Дастину Порье. Тем не менее Макгрегор, даже лежа в окружении врачей, просил – или даже скорее требовал – сказать при оглашении результата поединка, что его соперник победил не техническим нокаутом (хотя формально это было так), а по решению врачей не продолжать бой.



Фото: AP Photo/John Locher

После боя президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Порье теперь подерется за титульный пояс с чемпионом в легком весе Чарльзом Оливейрой. А насчет Макгрегора сказал: "Когда Конор выздоровеет, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние окончено. Нельзя завершить его таким образом". Хотя маловероятно, что в четвертом поединке уже есть какой-то смысл. Конечно, можно провести и четвертый, и пятый бой, но они с большой вероятностью закончатся одинаково. Очевидно, что ирландцу пора на пенсию, пока он окончательно не превратился в получающий тумаки мешок, как это уже произошло с Тони Фергюсоном и Дональдом Серроне.



Конор сможет вернуться в октагон после перелома не раньше, чем через год. Тогда ему будет уже 34 года – серьезный возраст для того, чтобы пытаться открыть в себе второе дыхание и вернуться на вершину. Не проще ли тогда уже закончить с большим спортом?



Даниэлю Кормье (пусть и в возрасте 40 лет) хватило двух поражений от Стипе Миочича, чтобы понять, что он уже не тянет до прежнего уровеня и пора уходить из смешанных единоборств. А теперь экс-чемпион в тяжелом весе комментирует UFC и наверняка получает не меньшее удовольствие, чем в октагоне. Учитывая, что Дэйна Уайт недавно уже проговорился о серьезном участии Конора в его проекте после окончания карьеры, возможно, уход из спорта прямо сейчас – это не самый плохой вариант для ирландца. И уж точно более удачный, нежели выход на очередной бой, где Макгрегор с большой вероятностью может сломать не только ногу, но и свою репутацию.