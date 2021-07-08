Как сборная Англии обыграла датчан в дополнительное время и вышла в финал Евро

Сборная Англии в дополнительное время обыграла датчан со счетом 2:1. Победный гол с пенальти забил Харри Кейн. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Дания покорила сердца и как Англия в один момент настроила часть футбольного мира против себя.



Бывают такие матчи, которые настолько интересны и настолько непредсказуемы в плане результата, что можно отложить любые дела и даже отказаться от сна, лишь бы увидеть, чем же завершится эта футбольная битва. Пресловутый стамбульский финал Лиги чемпионов 2005 года, решающий матч на ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной, Португалия и Франция в финале прошлого Евро, да и множество других хрестоматийных примеров. Тем обиднее, когда подобные игры заканчиваются не благодаря тому, что одна из команд выжала из себя больше душевных и физических сил, добавив в концовке, и не благодаря везению в серии одиннадцатиметровых ударов. А из-за спорного судейского решения. Таких примеров в футбольной истории тоже хватает: "Челси" и "Барселона" в 2009 году, Англия и Германия на ЧМ-2010 и так далее. К сожалению, в этот список попала и игра между Англией и Данией. Но обо всем по порядку.

Подопечные Гарета Саутгейта попали в полуфинал абсолютно заслуженно. На этом чемпионате Европы они были восхитительны – насколько вообще может быть хороша команда, которая играет не в футбол, а на результат. Восемь забитых и ноль пропущенных мячей после пяти игр. Причем половину из этих голов британцы отправили в ворота сборной Украины в четвертьфинале.



Датчане, в отличие от англичан, пытались играть в футбол. Возможно, поэтому чуть не пролетели мимо плей-офф. К их счастью, в третьем матче группы им встретилась наша сборная, которая помогла выйти в следующий раунд.



А дальше команда Каспера Хьюлманда разнесла Уэльс и хоть с трудом, но все же прошла Чехию. Сыграл ли тут эмоциональный накал в ситуации с Кристианом Эриксеном или датчане и без этого были готовы рвать и метать, но они так же заслуженно оказались в полуфинале, как и англичане.

В очной встрече команда Гарета Саутгейта ожидаемо выглядела лучше. Однако сборная Дании стойко сдерживала напор, выжидая подходящего шанса для контратаки или стандарта. План сработал: на 30-й минуте датчане заработали перспективный штрафной, и Миккель Дамсгор примерно с 25 метров зарядил мяч в девятку, забив таким образом первый гол в ворота Джордана Пикфорда на этом Евро. Впрочем, англичане тут же ринулись отыгрываться. Сначала великолепный момент был у Рахима Стерлинга, но спас команду Каспер Шмейхель. А вот на 39-й минуте счет все же удалось сравнять: Букайо Сака на правом фланге ворвался в штрафную, отпасовал в центр, а Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота. Справедливости ради, если бы не датчанин, это все равно бы сделал Стерлинг.



В основное время, как и днем ранее, на табло была ничья, игра перешла в овертайм. Казалось, что дело снова идет к серии пенальти. Но одиннадцатиметровый в этом матче случился только один – на 104-й минуте. Матиас Йенсен и Йоаким Мехле в штрафной вступили в единоборство с Рахимом Стерлингом, тот упал, и главный арбитр почти сразу же указал на "точку". Харри Кейн не смог реализовать пенальти – Шмейхель потащил его удар. Но нападающий "Тоттенхэма" оказался первым на добивании и все-таки вывел свою сборную вперед. Датчане в итоге не смогли отыграться, и Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Хотя британцы объективно выглядели лучше и играли первым номером, но тем не менее осадок от спорного пенальти остался.



Некоторые футбольные эксперты, например тренеры Арсен Венгер и Жозе Моуриньо, посчитали, что повода для назначения одиннадцатиметрового у голландца Данни Маккели не было.



И действительно, если судить по повторам на телетрансляции, то Рахим Стерлинг начал заваливаться еще до контакта с игроками сборной Дании. Более того, Йоаким Мехле зацепил англичанина, уже когда тот падал, а Йенсен, скорее всего, вообще не задел Стерлинга. Известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своем "Твиттере" обыграл это шуткой: "It's diving home" ("нырок домой"), – на манер любимой песни английских фанатов Football is coming home ("Футбол возвращается домой"). Но самый нелепый момент обнаружился уже после игры. Оказалось, что в эпизоде с падением Рахима в штрафной на поле было два мяча. А значит, по правилам судья должен был остановить игру.

Поэтому вдвойне обидно, что именно таким способом определился финалист чемпионата Европы. И что определенная часть футбольных фанатов из-за этого стала еще больше симпатизировать датчанам и начала ненавидеть англичан. Хотя, возможно, чего-то такого и не хватало на Евро тем, кто еще не определился, за кого болеть в финале.