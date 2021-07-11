Российская теннисистка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли юниорский Уимблдон

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В финале Уимблдонского юниорского турнира в парном разряде российской теннисистке Диане Шнайдер вместе с белоруской Кристиной Дмитрук удалось обыграть бельгийку Софью Костулас и финку Лауру Хиетаранту.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2. Шнайдер и Дмитрук были посеяны на турнире под номером 1. Уимблдон – третий турнир в сезоне Большого шлема, он проходит в Лондоне на травяном покрытии. Общий призовой фонд составляет более 40 миллионов евро.

Финальным этапом соревнований станет встреча серба Новака Джоковича и итальянца Маттео Берреттини в мужском одиночном разряде.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Уимблдонского турнира и завершил выступление в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6 и ознаменовалась упорной борьбой – противостояние спортсменов длилось 2 часа 41 минуту.

