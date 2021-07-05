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Спорт

18:05

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Уимблдоне

спорт

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Уимблдонского турнира и завершил выступление в Лондоне.

Игра завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6 и ознаменовалась упорной борьбой – противостояние спортсменов длилось 2 часа 41 минуту.

По итогам матча Фучович обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, где ему предстоит встретиться с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Уимблдон стоит третьим в календаре турниром из серии Большого шлема, его призовой фонд составляет более 40 миллионов евро. Рекорд по победам в мужском одиночном разряде принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру. Он выигрывал турнир восемь раз.

Уимблдон проводится в 134-й раз, из-за пандемии COVID-19 в прошлом году турнир не состоялся. В этом году соревнования завершатся 11 июля.

Ранее стало известно, что столичные власти окажут поддержку Федерации тенниса России в проведении международного теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Московский спорт": в четвертый круг Уимблдона впервые за 13 лет вышли двое россиян

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