Теннисистка Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа за клеветнические обвинения

Фото: instagram.com/yana_sizikova
Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова ее адвоката Фредерика Бело.
"Яна подала жалобу на клеветнические обвинения в прокуратуру Парижа", – заявил Бело.
Сизикова была задержана 3 июня в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше в матче первого круга "Ролан Гаррос".
Сама спортсменка потрясена выдвигаемыми против нее обвинениями и считает их клеветой. По словам защитника, Сизикова не совершала таких преступлений.
"Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу", – утверждает адвокат спортсменки.
В случае признания виновной в спортивной коррупции, теннисистке может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.
Российскую теннисистку обвиняют в договорном матче
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