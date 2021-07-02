Теннисистка Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа за клеветнические обвинения

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Российская теннисистка Яна Сизикова подала жалобу в прокуратуру Парижа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова ее адвоката Фредерика Бело.

"Яна подала жалобу на клеветнические обвинения в прокуратуру Парижа", – заявил Бело.

Сизикова была задержана 3 июня в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше в матче первого круга "Ролан Гаррос".

Сама спортсменка потрясена выдвигаемыми против нее обвинениями и считает их клеветой. По словам защитника, Сизикова не совершала таких преступлений.

"Эти обвинения наносят вред ее репутации. В связи с этим семья россиянки намерена подать жалобу", – утверждает адвокат спортсменки.

В случае признания виновной в спортивной коррупции, теннисистке может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч евро.

