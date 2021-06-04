Что известно о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой во Франции

Российское посольство в Париже сообщило о задержании российской теннисистки Яны Сизиковой. Французская прокуратура подозревает ее в умышленном проигрыше на турнире большого шлема "Ролан Гаррос". Рассказываем подробности о причинах задержания спортсменки.



Ставки на спорт?

Французские полицейские задержали теннисистку вечером 3 июня, когда Сизикова выходила с сеанса массажа после окончания матча первого круга "Ролан Гаррос" в парном разряде. В этот день она играла с Екатериной Александровой против теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс. По данным французских СМИ, в гостиничном номере Сизиковой также прошли обыски.

В парижской прокуратуре заявили, что спортсменка обвиняется в коррупции и организованном мошенничестве. Правоохранители еще в октябре прошлого года начали расследование по поводу возможного договорного матча на "Ролан Гаррос" с участием российской теннисистки.

Французских следователей заинтересовал матч первого круга женского парного разряда "Ролан Гаррос", который Сизикова провела с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. В пятом гейме второго сета россиянка допустила две двойные ошибки, и в итоге румынки одержали победу со счетом (7:6, 6:4). Букмекеры в тот день зафиксировали аномальный объем ставок на победу румынского дуэта.

"Давнишняя история"

Информацию о задержании Яны Сизиковой также подтвердили в российском посольстве в Париже. Там заявили, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов гражданки РФ.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев пояснил, что пока ожидает документов по делу о задержании.



"Это давнишняя история. Есть организация, которая занимается расследованием договорных матчей, эта история тянется с октября. Попадались аргентинцы, итальянцы – все. Это не против нас – это проблема договорных матчей. А этим занимаются теннисисты, у которых нет денег", – подчеркнул Тарпищев.

По его словам, борьба с "договорняками" в теннисе идет постоянно.





Шамиль Тарпищев президент Федерации тенниса РФ Про эту теннисистку сказать не могу ничего, но подобные истории не редкость. И Давыденко мучили в свое время.

Чем известна Яна Сизикова

Сейчас 26-летняя Яна Сизикова в парном разряде занимает 101-е место. За свою карьеру она выиграла один турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде: Lausanne-2019 вместе с Анастасией Потаповой. Также в ее активе 43 титула Международной федерации тенниса (ITF).

На "Ролан Гаррос" россиянка добилась в прошлом году лучшего результата на турнирах серии Большого шлема, впервые выйдя в основную сетку в парном разряде. В этом году она смогла показать аналогичный результат.

