В Париже подтвердили задержание российской теннисистки после турнира

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Прокуратура Парижа подтвердила задержание российской теннисистки Яны Сизиковой после "Роллан-Гаррос". Известно, что она обвиняется в коррупции в спорте и мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ информировали, что спортсменку задержали в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше. По предварительным данным, теннисистка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания матча.

Кроме того, президент Федерации тенниса России заявил, что в ФТР нет никаких бумаг, которые касаются непосредственно задержания Яны Сизиковой, но информацию об этом уже получили. Там уточнили, что держат со спортсменкой тесную связь.