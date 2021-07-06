Даниил Медведев потерпел поражение на Уимблдоне

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Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в матче четвертого круга Уимблдона с поляком Хубертом Хуркачем. Таким образом, россиянин не сумел пройти в четвертьфинал турнира.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу польского спортсмена. В четвертьфинале он встретится со швейцарцем Роджером Федерером, побеждавшим на Уимблдоне восемь раз.

В нынешнем розыгрыше турнира Хуркач показывает свой лучший результат – до этого теннисист ни разу не проходил далее вторых раундов турниров Большого шлема.

Ранее в матче четвертого круга Уимблдона российский теннисист Андрей Рублев уступил венгру Мартону Фучовичу и завершил выступление в Лондоне.

Противостояние длилось 2 часа 41 минуту и завершилось со счетом 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6.

Уимблдон проводится в 134-й раз, из-за пандемии COVID-19 в прошлом году турнир не состоялся. В этом году соревнования завершатся 11 июля.

