Сборная России опустилась на третье место в рейтинге Международной федерации хоккея

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Сборная России потеряла вторую позицию в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом говорится на сайте организации.

На прошедшем чемпионате мира сборная России уступила в четвертьфинале команде Канады. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу канадцев.

В свою очередь, в полуфинальном матче команда Канады оказалась сильнее США. Итоговый счет той встречи – 4:2.

Позднее в финальном матче сборная Канады обыграла команду Финляндии. Игра прошла в Риге. Матч завершился в овертайме со счетом 3:2 в пользу канадцев.

Таким образом, в рейтинге IIHF сборная Финляндии поднялась на второе место, опередив команду России. При этом лидером списка осталась команда Канады.

На групповом этапе ЧМ сборная России заняла первое место в группе A. Россияне набрали 17 очков в 7 встречах.