В Госдуме предложили ограничить зарплаты российских футболистов

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ограничить зарплаты российских футболистов, а высвободившиеся средства направить на развитие детско-юношеского футбола.
"Большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты необходимо ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению парламентария, российские футбольные клубы не являются интересными с коммерческой точки зрения. Государственные корпорации и коммерческие структуры заинтересованы в развитии клубов исключительно как проектов, однако деньги, которые тратятся на зарплаты спортсменам, могли бы пойти на развитие детско-юношеского спорта.
Пайкин также считает необходимым ввести лимит на участие легионеров в играх российских команд, и заняться воспитанием своих игроков.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, она не смогла пройти в плей-офф и закончила выступление на турнире.
После этого заговорили об отставке главного тренера российской национальной команды Станислава Черчесова.
Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии выступления сборных России по футболу и хоккею на крупных чемпионатах, отметил, что их поражения не могут остаться незамеченными. По его словам, это свидетельствует о необходимости изменений, в том числе и в кадровой составляющей.
Между тем, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что технический комитет выразил Черчесову свое доверие, поэтому тот доработает до конца контракта.
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