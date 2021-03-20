Спортивный агент объяснил высокие зарплаты футболистов

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Заработные платы современных футболистов обусловлены высоким риском травм. Такое мнение высказал спортивный агент Алексей Сафонов, сообщает РИА Новости.

По его словам, футбол является одним из самых травматичных видов спорта, футболисты буквально "оставляют" свое здоровье на поле.

"Когда говорят, какие бабки футболисты зарабатывают, я отвечаю, что они свое здоровье на поле оставляют. Вот, например, вы мне можете назвать последних чемпионов мира в ходьбе? Я их тоже не знаю. Почему у них должны быть равноценные зарплаты?" — сказал Сафонов.

Ранее тренерский штаб сборной РФ решил не вызывать на ближайший сбор футболиста "Спартака" Романа Зобнина, который получил травму. Спортсмен получил повреждение во время игры чемпионата России против екатеринбургского "Урала".