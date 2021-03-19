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Спорт

14:59

Футболист Зобнин пропустит матчи сборной России в марте из-за травмы

спорт

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Тренерский штаб сборной РФ решил не вызывать на ближайший сбор футболиста "Спартака" Романа Зобнина, который получил травму. Об этом сообщили в Telegram-канале сборной РФ.

Спортсмен получил повреждение во время игры чемпионата России против екатеринбургского "Урала". Футболист уже прошел медицинское обследование. Врачи приняли решение, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней.

"В связи с этим принято решение не вызывать футболиста в расположение сборной в Сочи", – говорится в сообщении.

Российская команда проводит сбор в Сочи с 18 по 22 марта. После спортсмены отправятся на Мальту на первый матч отборочного турнира. Он пройдет в Та-Кали 24 марта. Далее 27 марта россияне в Сочи встретятся с командой Словении, а 30 марта – в Трнаве против словаков.

Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что игры финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдут при заполненных трибунах.

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