Клубы РПЛ поддержали отказ от лимита на легионеров

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Футбольные клубы Российской Премьер-лиги на общем собрании поддержали реформу лимита на легионеров. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на гендиректора "Спартака" Евгения Мележикова.
"Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50% – за отмену, 50% – за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита", – отметил глава московского клуба.
В настоящее время в РПЛ действует лимит "8+17", согласно которому в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Данную идею поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: по его мнению, это позволит поднять уровень российского футбола за счет конкуренции спортсменов.
Систему российского футбола реформируют
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: