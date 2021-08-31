Клубы РПЛ поддержали отказ от лимита на легионеров

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Футбольные клубы Российской Премьер-лиги на общем собрании поддержали реформу лимита на легионеров. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на гендиректора "Спартака" Евгения Мележикова.

"Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50% – за отмену, 50% – за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимита", – отметил глава московского клуба.

В настоящее время в РПЛ действует лимит "8+17", согласно которому в заявке на матч может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков предложил отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России по футболу. Данную идею поддержал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: по его мнению, это позволит поднять уровень российского футбола за счет конкуренции спортсменов.

