В сборной России будет несколько капитанов на матчах отбора на ЧМ

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Во время отборочных матчей на чемпионат мира по футболу 2022 года сборную России будут выводить в качестве капитанов разные игроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника российской сборной и московского "Спартака" Георгия Джикию.

"Пришло время закрыть этот вопрос. Вчера было собрание, пришли к мнению, что не будет одного капитана, будет несколько. На сегодняшний день хочется, чтобы в обновленной сборной каждый чувствовал ответственность", – сказал он в ходе пресс-конференции.

Спортсмен не назвал конкретных имен футболистов, которым выпадет честь носить капитанскую повязку, отметив, что их состав может измениться.

Между тем главный тренер российской национальной команды поддержал решение игроков, назвав его единственно правильным.

Раньше капитаном сборной России был Артем Дзюба, однако в этот раз он не был вызван в состав команды. Джикия также выступал в роли капитана, в частности в товарищеском матче против Молдавии, а также во встречах против Турции и Сербии на Лиге наций.

Свою первую встречу отборочного турнира российская сборная проведет с командой Хорватии. Матч состоится 1 сентября на стадионе "Лужники" в Москве. Его смогут посетить больше 20 тысяч болельщиков.

