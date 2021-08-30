Слоган "Наши парни" нанесут на форму сборной по мини-футболу вместо герба России

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Слоган "Наши парни" заменит национальный герб на форме российской команды на ЧМ по мини-футболу, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
"Команда на чемпионате мира в Литве выступит под флагом ОКР, под названием РФС, вместо гимна будет звучать первый концерт Чайковского, а место гербовой символики на форме займет слоган Наши парни. Форма команды уже готова. Таким образом, атрибутика команды в Литве будет точно такой же, как и у сборной по пляжному футболу на чемпионате мира в Москве", – говорится в сообщении.
Решение о запрете российской команде выступать под своим гербом было принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным антидопинговым агентством (WADA).
Чемпионат мира по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 3 октября в Вильнюсе, Клайпеде и Каунасе. Соперниками команды России на групповом этапе станут сборные Египта, Узбекистана и Гватемалы.
Ранее сообщалось, что россияне одержали победу над японцами в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
У российской команды отличились Федор Земсков, открывший счет на 4-й минуте матча, а также Юрий Крашенинников (13-я и 34-я минуты), Андрей Новиков (15-я минута) и Артур Папоротный (19-я минута), у японцев – Такуя Акагума, забивший голы на 13-й и 17-й минутах матча, один их которых с пенальти.
Для национальной команды это уже третья победа в первенстве. Так, в 2011 году команда в финальном матче обыграла бразильцев, а в 2013 году – испанцев.
Сборная России по пляжному футболу выиграла домашний чемпионат мира
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